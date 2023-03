Borsa: Milano chiude in rialzo (+0,3%), sprint di Amplifon

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Ha chiuso in rialzo Piazza Affari una seduta piuttosto tranquilla, senza grandi variazioni di rilievo, con il tasso d'inflazione italiano in calo al 9,2%, ma meno delle stime (8,8%) e dopo i verbali dell'ultimo Direttivo della Bce sui tassi. L'indice Ftse Mib ha guadagnato lo 0,3% a 27.397 punti tra scambi nella norma per oltre 2,2 miliardi di euro di controvalore, ben al di sotto dei 3,6 miliardi di due giorni fa. In rialzo il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi a186 punti, contro i 185 punti segnati in chiusura nella vigilia. In crescita di 4,2 punti al 4,6% il rendimento annuo italiano contro i 3,7 punti in più di quello tedesco al 2,741%.

In luce Amplifon (+4,09%) sull'onda lunga dei conti diffusi nella vigilia. Bene anche Campari (+3,68%), Tenaris +2,71%), Terna (+1,75%), Erg (+1,58%), Inwit (+1,56%), Enel (+1,25%), A2a (+1,22%) e Moncler (+1,11%). Acquisti anche Eni (+1,32%) con il rialzo del greggio (Wti +0,91% a 78,48 dollari al barile), mentre ha ceduto Saipem (-0,07%), oggetto di prese di beneficio nel finale.

Scivolone di Stm (-3,24%), penalizzata dalla decisione di Tesla di ridurre l'impiego di carburo di silicio (Sic). Secondo il gruppo però non ci saranno ripercussioni sull'attività e le previsioni rimangono "confermate per il 2023 e oltre". In calo anche Mps (-3,06%), Banco Bpm (-1,38%) e Unicredit (-1,25%) a differenza di Intesa (+0,2%) e Bper (+0,6%). Sprint di Ariston (+7,14%) dopo i conti, diffusi anche da Brembo (-2,6%), oggetto di prese di beneficio dopo gli ultimi rialzi. Effetto conti e piano industriale per Maire Tecnimont (+1,67%). (ANSA).