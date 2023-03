Borsa: Europa poco mossa dopo i verbali della Bce, Milano +0,12%

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Proseguono caute le principali borse europee dopo la diffusione dei verbali dell'ultimo direttivo della Bce. Milano guadagna lo 0,12% e Parigi lo 0,18%, negative invece Francoforte (-0,27%), Madrid (-0,16%) e Londra (-0,07%). Negativi i futures Usa in attesa delle richieste settimanali di sussidi negli Usa. In calo al 9,2% ma meno delle stime (8,8%) l'inflazione in Italia e nell'Ue (8,5% contro l'8,2% atteso). Scende a 183,9 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in calo di 1,3 punti al 4,545% e quello tedesco in rialzo di 0,2 punti al 2,706%. Lieve rialzo per il greggio (Wti +0,22% a 77,86 dollari al barile) e per il gas naturale (+0,42% a 47,28 euro al MWh) per i futures su aprile ad Amsterdam.

Bene i petroliferi TotalEnergies (+1,33%) che prevede il riavvio del progetto Lng in Mozambico , Bp (+1,22%) ed Eni (+1,4%). Contrastati gli automobilistici Stellantis (+1,32%), Ferrari (+0,85%), Volkswagen (-0,62%) e Mercedes (-0,26%).

Invariata Renault (+0,04%), che ha annunciato l'arrivo di Aramco nelle joint-venture Pwt con Geely. In ordine sparso i bancari Mps (-1,2%), Banco Bpm (-0,46%), Unicredit (-0,07%), Intesa (+0,47%) e Bbva (+0,17%). Pesante Hsbc (-3,62%), più caute Lloyds (-1,19%) e Commerzbank (-0,84%). (ANSA).