Borsa: Europa migliora Wall Street contrastata, Milano +0,3%

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Migliorano le principali borse europee con gli indici Usa contrastati dopo il calo oltre le stime delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Usa. Milano guadagna lo 0,3%, Parigi lo 0,55% mentre si portano in territorio positivo Francoforte (+0,09%) e Londra (+0,3%) e Madrid si ferma alla parità.

Sale a 187,3 punti il differenziale tra Btp e Bund decennali tedeschi, con il rendimento annuo italiano in rialzo di 5,1 punti al 4,6% e quello tedesco in rialzo di 3,3 punti al 2,736%.

Accelera il greggio (Wti +0,7% a 78,24 dollari al barile), più cauto invece il gas naturale (+0,18% a 47,17 euro al MWh) per i futures sul mese di aprile ad Amsterdam.

Ne traggono vantaggio i petroliferi Bp (+1,87%), TotalEnergies (+1,6%) che prevede il riavvio del progetto Lng in Mozambico in luglio, Eni (+1,25%) e Shell (+1,14%). Contrastati gli automobilistici Stellantis (+0,47%), Ferrari (+1%), Porsche (-0,62%) e Bmw (-0,28%). Tiene Renault (+0,6%), che ha annunciato l'arrivo di Aramco nelle joint-venture Pwt con Geely.

Deboli i bancari Mps (-2,78%), Banco Bpm (-1,48%) e Unicredit (-1,14%). Più cauta Bper (-0,11%), invariata Intesa. Nel resto d'Europa contrastate Bankinter (+1,33%) e santander (-0,34%), poco mossa Bnp (+0,06%), deboli Hsbc (-3,58%) e Lloyds (-1,56%).

Pesanti i produttori di semiconduttori Be (-2,14%), Stm (-3,67%) e Aixtron (-7,52%) dopo che Tesla ha annunciato minori consumi di carburo di silicio per le sue auto elettriche. Una circostanza che però non induce Stm a modificare le proprie stime sull'attività "per il 2023 e oltre" (ANSA).