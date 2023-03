Borsa: Europa fiacca attende inflazione, Milano -0,3%

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Le Borse europee si muovono fiacche con i listini che attendono il dato sull'inflazione e temono che la stretta da parte della Fed sia ancora maggiore. Il mercato guarda anche ai verbali della Bce in uscita oggi con la Lagarde intenzionata a non fare retromarcia. L'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, lascia quasi mezzo punto con tech e finanziari sotto vendita più di altri. Tiene l'energia con il gas in rialzo dell'1,65% a quasi 48 euro al megawattora. Sempre tra le commodity il petrolio è vicino, con il Wti, a 78 dollari al barile (+0,2%) mentre il Brent è sopra gli 84 dollari (+0,12%).

Tra le singole Piazze Milano, arrivata a cedere lo 0,9%, ritorna sui livelli dell'avvio (-0,3%) con il Ftse Mib stabile a 27mila punti e le evidenze di Terna (+1,7%), Italgas (+1,33%), Tenaris (+1,34%), Snam (+1,23%), Amplifon (+1,48%). Resta pesante St (-5,4%).

Francoforte cede lo 0,44%, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,13% e Madrid lo 0,3%.

Lo spread tra Btp e Bund, arrivato a quota 187 punti, lima ora nell'area dei 185 punti e anche il rendimento del decennale italiano si muove sotto il 4,6% (4,58%). Per i cambi l'euro è debole sul dollaro con cui scambia a 1,0640. (ANSA).