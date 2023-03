Borsa: Europa cauta in attesa verbali Bce, Milano +0,04%

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Le Borse europee proseguono caute dopo il dato sull'inflazione nell'eurozona scesa a febbraio al 9,2% e soprattutto in attesa dei verbali della Bce. Nel frattempo la Lagarde ritiene "possibili" ulteriori rialzi dei tassi di interesse oltre a quello di mezzo punto previsto tra due settimane.

L'indice d'area del Vecchio Continente è piatto aiutato dai titoli legati all'energia. Sempre giù il tech che già ha pesato sugli indici cinesi e prima ancora su Wall Street, i cui future viaggiano in negativo. In rialzo il petrolio con il wti sopra i 78 dollari al barile e brent che si avvicina a 85 dollari. Il gas si muove sopra i 47 euro al megawattora (+0,76%) alleggerendo la corsa dell'avvio.

Tra i metalli è poco mosso l'oro (+0,3%) a 1836 dollari l'oncia.

Lo spread è in discesa con il differenziale tra Btp e i Bund tedeschi a 184 punti e il rendimento del decennale italiano che è abbastanza stabile al 4,55%. Fronte cambi l'euro passa a 1,06 sul dollaro.

Tra le singole Piazze Milano è piatta a +0,04% (Ftse Mib 27.280 punti) con Amplifon di slancio (+3,9%) e i titoli legati all'energia con in prima battuta Tenaris (+2,26%). Resta sotto pressione St (-5,9%) con Tesla che in futuro ridurrà il consumo di carburo di silicio per veicolo. St tuttavia conferma le indicazioni sul business Sic fornite per quest'anno e oltre.

Francoforte è in calo (-0,35%). Marginali Parigi (-0,08%) e Madrid (+0,03%). Debole Londra (-0,13%). (ANSA).