Borsa: Asia a fari spenti, Europa verso calo

(ANSA) - MILANO, 02 MAR - Per le Borse di Asia e Pacifico è una seduta a fari spenti. Ad incidere la debolezza di Tokyo (-0,06%) con la contrazione di tecnologici in scia al Nasdaq, ma anche delle listini cinesi (Shanghai -0,05%, Shenzhen -0,52%) e di Hong Kong (-0,76%) con l'effetto pmi manifatturiero durato il tempo di una seduta. Sul mercato resta poi sempre aperta la lente alle strette della Fed per frenare la morsa inflazionistica.

Orientati più alla flessione i listini europei così come i future su Wall Street. In agenda l'inflazione di febbraio e il tasso di disoccupazione di gennaio in Italia e nell'Ue. Occhi puntati soprattutto sui verbali della Bce, seguiti dalle richieste settimanali di sussidi di disoccupazione negli Usa.

(ANSA).