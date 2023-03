Visco, calo prezzi del gas aiuta raffreddamento inflazione

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - "Il ritorno a livelli più moderati dei prezzi del gas in Europa e il calo della sua volatilità", "pone le basi per una convergenza dell'inflazione, nel medio termine, all'obiettivo della Bce del 2%". lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lezione alla Frankfurt School of Finance & Management. Visco ha sottolineato che "bisognerà monitorare se", dopo l'effetto causato dal balzo dei prezzi del 2022, le imprese "permetteranno ai prezzi finali di riflettere i cali più recenti, circostanza che implicherebbe una meno intensa stretta delle condizioni finanziarie".

Secondo il governatore inoltre, le trattative fra aziende e sindacati per il rinnovo dei contratti possono aiutare a raggiungere la "stabilità dei prezzi" così come le politiche di bilancio se vanno "nella stessa direzione della politica monetaria". Per Visco i rinnovi contrattuali "non devono" seguire la logica passata " ma "considerare anche il raggiungimento di un aumento della produttività" per recuperare il potere di acquisto. Visco ha detto infine che possono essere previste "misure temporanee e mirate su aziende e famiglie più colpite". (ANSA).