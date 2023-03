Superbonus: Confindustria, brusco stop pesa sulle imprese

Ci sono "considerazioni imprescindibili" alla base dell'intervento del Governo sul superbonus ma - rileva Confindustria che parla di "modifiche dirompenti" con la dg Francesca Mariotti in audizione in Commissione Finanze della Camera - "non possono validare le modalità con cui è stato attuato il repentino blocco delle operazioni di sconto in fattura e cessione".



"Eliminare tout court, e senza un ragionevole spazio transitorio, le forme di utilizzo alternative alle detrazioni ha minato l'affidamento, la capacità di programmazione e lo spazio di investimento di tutti gli operatori coinvolti", aggiunge Mariotti.