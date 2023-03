Revolut: nel 2022 +30% ricavi a 850 milioni di sterline

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Revolut, l'app finanziaria presente in Italia che possiede anche una licenza bancaria europea, ha visto il 2022 con una crescita dei ricavi sopra il 30% a oltre 850 milioni di sterline . Lo si legge in una nota secondo cui si è registrata "un'accelerazione della crescita dei clienti nel 2022 di 9 milioni con un aumento del 54%. Oggi, Revolut ha più di 27 milioni di clienti retail, più del doppio del numero di clienti dell'inizio del 2021, oltre ad aver superato i 6 milioni di clienti nel Regno Unito".

Il numero di dipendenti, prosegue il comunicato, è raddoppiato nel 2022 a oltre 6.000, mostrando la resilienza e la crescita dell'azienda in un contesto di più ampia recessione del mercato del lavoro. Abbiamo ricevuto oltre 300.000 candidature nel 2022, pari a decine per ogni singola posizione aperta, e il lancio dell'internship and graduate programme di Revolut, "Rev-celerator", ha finora ricevuto oltre 3.000 domande.

A seguito della concessione di una licenza bancaria europea completa nel 2021 (da parte della Banca Centrale Europea e supervisionata dalla Banca di Lituania), Revolut ha implementato i servizi bancari in altri 12 nuovi paesi nel 2022, portando il totale dei paesi europei serviti da Revolut Bank a 30.

Guardando al 2023, Revolut prevede di lanciare diversi nuovi prodotti chiave e l'app verrà lanciata in nuovi mercati tra cui Nuova Zelanda, Brasile, Messico e India. (ANSA).