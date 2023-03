Lavoro: donne guadagnano il 10% in meno, fino a 13mila euro

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Da tremila a oltre 13.000 euro in meno a seconda del tipo di lavoro: ecco quanto guadagnano in meno le donne rispetto ai colleghi maschi in Italia, con un 'taglio' del 10% medio. E se si pensa che la riduzione sia solo per i livelli più elevati, si sbaglia: il 'gender pay gap' è del 10,8% per le dirigenti, ma sale al 12,7% per le operaie rispetto ai colleghi maschi.

E' quanto si legge in una ricerca di Odm Consulting, società di consulenza di Gi Group Holding, secondo la quale il divario si è ridotto fra il 2017 e il 2019, per poi riprendere a crescere durante la pandemia Covid.

"Questi dati diventano ancor più significativi - commenta Miriam Quarti, Senior consultant e responsabile dell'area Reward&Engagement di Odm Consulting - se letti congiuntamente ad altri relativi alla presenza delle donne nel mercato del lavoro: più di una lavoratrice su quattro risulta sovra-istruita rispetto al proprio impiego e, sebbene si laureino con voti maggiori e in percentuale più elevata rispetto agli uomini, le donne sono meno presenti in ruoli apicali o direttivi, confermando l'esistenza del 'soffitto di cristallo'", conclude Quarti. (ANSA).