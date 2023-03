Borsa: nel 2022 dividendi record nel mondo, 1.466 miliardi

Nel 2022 su scala globale si è riscontrato un netto incremento dei dividendi emessi dalle società quotate: la crescita è stata dell'8,4%, raggiungendo la cifra record di 1.560 miliardi di dollari, circa 1.466 miliardi di euro. Lo si legge in un report di Janus Henderson.



In 12 Paesi si sono registrate distribuzioni record e l'88% delle società ha incrementato o confermato i dividendi, affermano gli analisti del gruppo di asset management anglo-americano con sede a Londra, con circa la metà della crescita mondiale dei dividendi del 2022 che si deve ai produttori di petrolio e gas e alle società finanziarie. Nei mercati emergenti, nella regione Asia-Pacifico (escluso il Giappone) e in Europa i dividendi sono aumentati di circa un quinto.



Nel 2023 è previsto un rallentamento della crescita dei dividendi al 2,3% su base complessiva, con la distribuzione globale che dovrebbe raggiungere quota 1.600 miliardi di dollari, aggiunge il report Janus Henderson Global Dividend Index.