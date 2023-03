Borsa: Milano negativa, brillano Moncler e Stellantis

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Seduta negativa a Piazza Affari (-0,59%) che ha annullato i guadagni della gionrata, in linea con le altre Borse europee, più per le oscillazioni di Wall Street che non per il dato non affatto rassicurante dell'inflazione tedesca.

In un listino in generale calo si sono mosse in netta controtendenza Moncler (+3,29%), premiata per i risultati, e Stellantis (+3,03%) in attesa dei dati sulle immatricolazioni diffusi a mercati chiusi. Bene anche Pirelli (+1,43%) all'indomani del patto fra Camfin e Brembo. Quest'ultima ha invece ceduto l'1,8% alla vigilia dei risultati 2022. Ancora bene intonata Saipem sulla scia dei conti (+1,15%).

Male invece i farmaceutici Diasorin (-2,76%) e Recordati (-2,54%). Pesante A2a (-2,6%) e, fra i titoli minori, Mfe A (-1,3%) e Mfe B (-2,77%) in un mercato sorpreso dal rinvio dell'approvazione del bilancio della partecipata tedesca Prosieben. (ANSA).