Borsa: Europa sale con i dati cinesi, i Btp temono la Bce

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Le Borse europee iniziano la seduta in rialzo sulla spinta dell'indice pmi cinese che lascia sperare in una ripartenza dell'economia di Pechino dopo la fine delle restrizioni legate al Covid. Londra, Milano, Parigi e Francoforte avanzano tutte dello 0,5%, nonostante l'indice dei direttori d'acquisto del comparto manifatturiero dell'Eurozona si sia confermato a febbraio a 48,5, in un'area di contrazione.

L'ottimismo sulla Cina, che allenta le tensioni legate al rialzo dei tassi, permette anche ai future su Wall Street di galleggiare sopra la parità. Non va altrettanto bene il mercato dei titoli di Stato dopo i dati deludenti sull'inflazione di Spagna e Francia e in attesa, nel primo pomeriggio, di quelli sulla Germania. Lo spread Btp-Bund si allarga a quasi 184 punti base con il rendimento dei nostri decennali che si assesta al di sopra del 4,5%, al 4,55%, per effetto di un aumento di quasi 9 punti base.

Sui listini si mettono in luce i titoli delle materie prime (+1,2% l'indice Stoxx di settore) e del lusso e dell'abbigliamento (+1,6%), galvanizzati dalle speranze di ripartenza della Cina, che sostengono anche il petrolio (+0,7%), con il wti che sale a 77,64 dollari al barile e il brent a 84,1 dollari, l'oro (+1,4% a 1.834 dollari l'oncia) e, in generale, tutte le materie prime. A Piazza Affari brillano Moncler (+5,7%) e Saipem (+5,4%) in scia ai conti, bene anche Stellantis (+2,9%) e Mps (+2,6%). (ANSA).