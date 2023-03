Borsa: Europa rallenta con inflazione tedesca e Wall Street

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Le Borse europee hanno ridotti i guadagni e Milano è passata in negativo (-0,04%) dopo i dati sull'inflazione in Germania, che non dà segni di rallentamento, e con l'avvio debole di Wall Street. I prezzi al consumo preliminari a febbraio sono rimasti all' 8,7% in Germania contro una stima dell'8,5% mentre il dato armonizzato è salito al 9,3%, sempre rispetto a un anno fa, e al 9,2% di gennaio. Un brutto segnale per la Bce per la sua politica sui tassi.

Francoforte sale dello 0,15%, Parigi dello 0,19% mentre Milano ha azzerato i guadagni (-0,05%) malgrado continuino a mettersi in luce Moncler (+4,8%) dopo i conti, Stellantis (+3,2%) in attesa dei dati sulle immatricolazioni e Pirelli (+1,6%) all'indomani del patto con Brembo (-2%).

Meglio fa Londra (+0,83%). (ANSA).