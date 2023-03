Borsa: Europa chiude debole, pesano inflazione e Wall Street

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Le Borse europee terminano la seduta in generale calo sulla scia del peggioramento di Wall Street. A frenare i listini hanno contribuito i dati preliminari sull'inflazione tedesca, al di sopra delle attese, un segnale che l'opera della Bce per tenere sotto contollo i prezzi non è terminata. Sulla stessa linea i mercati temono si muoverà la Fed dopo che alcuni esponenti della banca centrale americana hanno rilasciato dichiarazioni che rivelano su un atteggiamento ancora aggressivo sui tassi.

Francoforte ha perso lo 0,39% e Parigi lo 0,46%. In controtendenza soltanto Londra (+0,49%). (ANSA).