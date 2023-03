Amplifon: ricavi superano i 2 miliardi, utile sale a 179 milioni

(ANSA) - MILANO, 01 MAR - Amplifon ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita dell'8,8% a 2,12 miliardi, superando per la prima volta la soglia dei 2 miliardi di euro. In crescita del 13,1% a 179 milioni l'utile netto e dell'11,5% a 29 centesimi per azione il dividendo. Una tendenza che è proseguita nei primi due mesi dell'anno, che si sono chiusi con "una solida crescita dei ricavi", ha commentato l'amministratore delegato Enrico Vita, che sottolinea le "prospettive di crescita sostenibile di ricavi e profittabilità nel medio periodo".

In calo il debito da 871 a 830 milioni, mentre negli ultimi 5 mesi dell'anno Amplifon ha accelerato sul fronte delle acquisizioni in Nord America, Europa e Cina, rilevando 150 negozi per 75 milioni di investimenti, superando la soglia dei 9.300 punti vendita in totale nel mondo. (ANSA).