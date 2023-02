Trasporti: Anp conferma sciopero piloti Poste Air Cargo

Il prossimo 2 marzo è confermato il secondo sciopero di 24 ore proclamato dai piloti della compagnia aerea di Poste Italiane proclamato dall'associazione nazionale piloti (Anp). Lo si legge in una nota del sindacato che indica tra le motivazioni principali della protesta, il mancato reintegro degli stipendi dopo il taglio del 2017 e "la delocalizzazione a vettori stranieri che penalizzano ancor più, la già difficile realtà italiana".

Anp, si legge nella nota, "auspica che il vertice della compagnia riapra in modo serio la trattativa per un giusto e rapido reintegro al taglio avvenuto, pronta a continuare ed intensificare il proprio stato di agitazione.