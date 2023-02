P.a: Uil, dal 2008 salari hanno perso 10 punti inflazione

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Dal 2008 ad oggi i salari dei lavoratori pubblici "hanno perso 10,4 punti di Ipca" (l'indice dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi Ue). E' quanto indicato dal segretario confederale della Uil, Domenico Proietti, nel corso del convegno "Stop alla penalizzazione dei lavoratori del settore pubblico", ricordando che dal 2008 nel pubblico impiego c'è stato il blocco della contrattazione durato fino al 2016. Dunque, ha sostenuto, "ci rendiamo conto che servirebbe un finanziamento tra 7 e 11 miliardi" per il rinnovo dei contratti nel triennio 2022-24, "per recuperare l'inflazione e restituire dignità e giustizia ai lavoratori". Proietti rimarca che dal 2009 ad oggi "lo Stato ha risparmiato oltre 13 miliardi, per il costo degli stipendi, per il blocco del turn over e il mancato rinnovo contrattuale. Il personale in sette anni è diminuito di oltre 302 mila unità. Il 'costo del risparmio' per lo Stato non può continuare a pesare sul pubblico impiego". (ANSA).