Moncler, ricavi a 2,6 miliardi e utile di oltre 600 milioni

Moncler ha registrato nel 2022 ricavi per 2.602,9 milioni, in crescita del 27% a cambi correnti e del 25% a cambi costanti e un utile netto di 606,7 milioni, rispetto a 411,43 milioni nel 2021, inclusivo di un beneficio fiscale straordinario di 92,3 milioni per il riallineamento del valore fiscale del marchio Stone Island.



Il consiglio di amministrazione del gruppo guidato da Remo Ruffini ha quindi approvato la proposta di distribuzione di un dividendo pari a 1,12 per azione.



"Il 2022 è stato un anno di grandi emozioni e di successi che hanno superato le nostre stesse aspettative", ha commentato il presidente e amministratore delegato del gruppo. Riguardo poi al 2023 Ruffini ha detto che "Nonostante l'imprevedibilità dello scenario in cui operiamo, affrontiamo l'anno con fiducia ed energia".