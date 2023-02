Gli operai del Sulcis su una ciminiera a 100 metri

A 24 ore dall'avvio della procedura di cassa integrazione per 550 lavoratori a rotazione, si inasprisce la vertenza della Portovesme srl, nel Sulcis. Come accaduto nel passato per altre clamorose proteste che hanno investito un polo industriale da tempo in crisi, quattro operai sono saliti a 100 metri di altezza sulla ciminiera dell'impianto Kss della linea piombo per cercare di scongiurare quello che i sindacati definiscono un "disastro sociale" provocato dal caro energia che mette a repentaglio le attività produttive che divorano centinaia di megavatt. Gli aumenti hanno così colpito la multinazionale Glencore, che controlla lo stabilimento, costretta a pagare da poco più di 20 euro sino a quasi 800 euro a mega watt.



Sino a oggi l'azienda, sulla base di un accordo siglato a fine gennaio, aveva sospeso l'avvio della procedura di cig in attesa di trovare un'intesa sul prezzo dell'energia, ma "finora - conferma il ceo della Portovesme srl, Davide Garofalo - ci sono state solo delle interlocuzioni senza mai arrivare a risultati che potessero portare a una soluzione". Così i lavoratori hanno scelto ancora una volta la strada di una clamorosa protesta per sollecitare un confronto sui tavoli nazionali. L'appuntamento è stato fissato oggi dal ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso per venerdì 3 marzo alle 10 con la sottosegretaria Fausta Bergamotto, Regione Sardegna, istituzioni locali, azienda e parti sociali.



L'annuncio non è però bastato agli operai sopra la ciminiera: almeno per questa notte, i quattro rimarranno a 100 metri di altezza con sacchi a pelo e tende per proteggersi dal freddo e dalla pioggia.