Cosmetica: Lavino, beni essenziali ma tassati come lusso

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - "Il cosmetico è un bene essenziale" ma è considerato ai fini Iva tra i beni di lusso e assoggettato all'aliquota massima senza distinzioni tra fascia di prezzo e tipologia. Lo afferma il presidente di Cosmetica Italia, Benedetto Lavino, nella sua relazione all'assemblea pubblica dell'associazione "Il sistema della cosmetica per l'Italia. Una filiera di eccellenza che crea valore".

"Nella quotidianità di ognuno di noi, in maniera universale e trasversale, i cosmetici accompagnano gesti che rispondono a esigenze fondamentali di igiene, cura di sé, benessere, prevenzione e protezione", dichiara Lavino ricordando come la pandemia abbia sollevato l'attenzione "sull'importanza di alcune di queste abitudini, come lavarsi le mani".

"Quella dell'Iva è una questione che tocca non solo l'industria, ma che ha ricadute dirette anche sul consumatore" di questi beni essenziali, spiega il presidente. "Riteniamo fondamentale - aggiunge - garantirne la costante accessibilità a tutti, soprattutto in un momento in cui l'inflazione incide negativamente sulla capacità di spesa delle famiglie e delle fasce più deboli della popolazione". (ANSA).