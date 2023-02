Cosmetica: la filiera crea 22,3 miliardi di valore

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Il valore condiviso creato dalla filiera della cosmetica, dai grandi gruppi internazionali a tante piccole e medie imprese, raggiunge 22,3 miliardi nel 2021 secondo uno studio di Althesys presentato all'assemblea pubblica di Cosmetica Italia. Il ceo di Althesys, Alessandro Marangoni, spiega che "per ogni occupato l'industria ne crea più di sei lungo l'intera filiera" che è molto articolata, parte dai fornitori di materie prime, materiali e packaging, per arrivare fino all'insieme dai canali distributivi.

Questa ricchezza - che include le ricadute dirette del Sistema della Cosmetica e quelle indotte sul resto del sistema economico nazionale - corrisponde, secondo lo studio, all'1,25% del Pil, all'8,4% del valore aggiunto dell'industria manufatturiera italiana, a due volte il valore del trasporto aereo e a sei volte il fatturato del calcio italiano.

In particolare, le aziende dedicano a salari e contributi 6,4 miliardi di euro, dando lavoro a circa 155 mila addetti nella filiera e includendo i canali professionali di estetica e di acconciatura la cifra sale a 390 mila lavoratori. La contribuzione fiscale, invece ammonta a 6,7 miliardi dei quali 1,9 miliardi di euro di Iva. (ANSA).