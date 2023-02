Borsa:Asia chiude in calo, si guarda a banche centrali

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse asiatiche chiudono positive con gli investitori che guardano all'andamento della crescita economica. Dopo i dati macroeconomici degli ultimi giorni si guarda alle prossime mosse delle banche centrali, con il timore di ulteriori strette monetarie aggressive.

Chiusura poco mossa per Tokyo (+0,08%). Lo yen tratta ai minimi in due mesi sul dollaro, a un valore di 136,20, sulle aspettative di un ampliamento del differenziale dei tassi di interesse tra Usa e Giappone, e sull'euro a 144,20. A contrattazioni ancora in corso sono in rialzo Shanghai (+0,50%), Shenzhen (+0,66%) e Seul (+0,42%). Piatte Hong Kong (+0,02%) e Mumbai (-0,09%).

Sul fronte macroeconomico in arrivo l'inflazione di Francia e Spagna. Da Parigi previsto anche il Pil finale del quarto trimestre. Dall'Italia ci sarà la bilancia commerciale e il fatturato industriale. Dagli Stati Uniti sono attesi una serie di indicatori, tra cui la bilancia commerciale, l'indice Pmi Chicago (manifatturiero), la fiducia dei consumatori e la variazione settimanale delle scorte di petrolio. (ANSA).