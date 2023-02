Borsa: Milano gira in positivo con le banche, pesante Mps

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - La Borsa di Milano (+0,3%) gira in rialzo con le banche che vedono maggiori ricavi grazie all'effetto del rialzo dei tassi d'interesse. A Piazza Affari prosegue pesante Mps (-8,8%), dopo la cessione della quota da parte della compagnia assicurativa francese Axa. Lo spread tra Btp e Bund prosegue a 185 punti, con il rendimento del decennale italiano al 4,49%.

Tra gli istituti di credito si mettono in mostra Banco Bpm (+2,1%), Unicredit (+1,5%), Intesa (+1,4%) e Bper (+1,3%).

Seduta positiva anche per Campari, con Morgan Stanley che alza il target price a 12,5 euro da 9,3 euro con la raccomandazione a overweight. Sale Nexi (+1,2%) e Leonardo (+0,4%). In luce Tim (+0,9%), alle prese con le vicende della Rete e con l'offerta di Kkr.

Andamento negativo per l'energia con il prezzo del petrolio che sale. Si sgonfia Saipem (-1%) dopo i conti. Debole anche Eni e Tenaris (-0,1%). In flessione le utility mentre il gas continua a salire. Giù Hera e Erg (-0,6%), A2a (-0,2%), Enel (-0,1%). (ANSA).