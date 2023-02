Borsa: Europa conclude incerta, Londra debole (-0,8%)

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente in genere attorno alla parità: Madrid è stata la Borsa migliore della giornata con un rialzo finale dello 0,8%, mentre Francoforte ha chiuso in calo dello 0,1%, Parigi dello 0,3% e Amsterdam dello 0,5%.

Più debole Londra in ribasso dello 0,8%. (ANSA).