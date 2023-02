Borsa: Europa apre in calo, si guarda a inflazione e tassi

(ANSA) - MILANO, 28 FEB - Le Borse europee aprono in calo con gli investitori che guardano agli ultimi dati sull'inflazione.

Con la corsa dei prezzi resta il timore di nuove mosse aggressive da parte delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi. E per trovare spunti sulle prossime mosse si attendono le dichiarazioni di alcuni componenti del board della Bce.

Avvio di seduta in terreno negativo per Francoforte (-0,53%), Parigi (-0,58%) e Londra (-0,4%). (ANSA).