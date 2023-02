Banche: sindacati-Abi, contratto prorogato fino a 30 aprile

Sindacati e Abi prorogano fino al 30 aprile il contratto nazionale, scaduto a fine 2022, per proseguire le trattative sul suo rinnovo.



Come si legge nel verbale stilato al termine dell'incontro di oggi, le parti "concordano che gli incontri che si svolgeranno tra le parti stesse entro il 30 aprile 2023 si considerino convenzionalmente come se si fossero svolti entro il 31 dicembre 2022".



All'incontro hanno partecipato Abi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, Falcri-Silcea-Sinfub.