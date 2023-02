Spread Btp-Bund chiude in calo a 183 punti, rendimento 4,41%

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 183 punti, rispetto ai 189 punti della chiusura della vigilia. In flessione il rendimento del decennale italiano che scende al 4,41%.

In rialzo i tassi della gran parte dei bond governativi europei a dieci anni. Il Bund tedesco sale al 2,57% (+4 punti base), ai massimi da luglio 2011. Sale anche il rendimento del decennale spagnolo al 3,53% (+3 punti) mentre quello della Grecia scende al 4,34% (-1 punto). (ANSA).