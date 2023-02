Spread Btp-Bund cala, rendimento tedesco a massimi dal 2011

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Cala ancora lo spread fra Btp e Bund (a 186 punti base con in tasso al 4,43%). A ridurre il differenziale è l'aumento del rendimento del decennale tedesco ormai oltre il 2,5% (al 2,56%) ai massimi dal 2011.

Il ritorno delle attese su una politica ancora aggressiva della Fed sui tassi continua a tenere in tensione i rendimenti dei treasuries americani e, in sintonia, anche del Bund tedesco. Il movimento è ancora più netto sulla scadenza a 2 anni del titolo di Stato che a fine mattinata è tornato al 3% (3,05%) : si tratta del livello già raggiunto venerdì e che con vedeva dal 2008. (ANSA).