Saipem: ricavi 2022 sfiorano i 10 miliardi, Mol 595 mln

Saipem ha chiuso l'esercizio 2022 con ricavi in crescita del 53% a 9,98 miliardi di euro, poco sotto la soglia dei 10 miliardi. Positivo il margine operativo lordo per 595 milioni, contro il rosso precedente di 1,27 miliardi, mentre la perdita netta è stata di 209 milioni contro i 2,4 miliardi del 2021. Nel corso del 2022 Saipem ha acquisito nuovi ordini per un totale di 12,94 miliardi contro i 6,95 del 2021, con un portafoglio totale di oltre 24 miliardi, che salgono a 24,37 miliardi contando le società non consolidate.

Per il gruppo si tratta di risultati "pienamente in linea con le previsioni comunicate al mercato". (ANSA).