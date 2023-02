Sace: nuova brand identity per crescere con le imprese italiane

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Sace ha presentato oggi la sua nuova brand identity "per rappresentare in modo distintivo e coerente la nuova mission", "che abbraccia oggi il sostegno a tutte le imprese italiane - da nord a sud, dai champion di filiera alle pmi - sul mercato domestico oltre che all'estero". Lo annuncia una nota del gruppo assicurativo-finanziario specializzato nel sostegno alla competitività delle imprese italiane.

"Oggi scriviamo una tappa importante del percorso di evoluzione del nostro Gruppo e di rinnovamento della nostra identità aziendale", ha dichiarato Alessandra Ricci, amministratore delegato di Sace - Una nuova brand identity che esprime l'impegno, il coraggio e i valori condivisi da tutte le persone del Gruppo Sace e vuole diventare un punto di riferimento per tutti gli stakeholder con i quali vogliamo crescere insieme".

"Un rebranding non è mai un intervento estetico fine a se stesso, ma il segnale di un percorso di cambiamento, la volontà di presentarsi in una nuova dimensione e l'impegno a realizzare quanto promesso", ha aggiunto Rodolfo Belcastro, chief communication officer di Sace. (ANSA).