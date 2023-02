Oro: prezzo spot in calo a 1.808 dollari l'oncia

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - Prezzo in calo per l'oro. Il metallo prezioso con consegna immediata arretra dello 0,15% a 1.808 dollari l'oncia. Gli investitori guardano alle prossime mosse della Fed dopo il rialzo dei dati sull'indice di inflazione preso in considerazione dalla banca centrale americana. (ANSA).