Istat: risale fiducia consumatori febbraio, imprese stabili

(ANSA) - ROMA, 27 FEB - A febbraio 2023 si stima un aumento dell'indice del clima di fiducia dei consumatori (da 100,9 a 104,0), mentre l'indice composito del clima di fiducia delle imprese rimane stabile a quota 109,1. Lo rileva l'Istat precisando che per il clima di fiducia dei consumatori, l'indice torna a salire dopo il calo di gennaio grazie ad un'evoluzione positiva delle opinioni sulla situazione economica generale, a un aumento delle aspettative sulla situazione economica familiare e a migliori valutazioni sia sull'opportunità di effettuare acquisti nella fase attuale sia sulla possibilità di risparmiare in futuro. Per le imprese il clima di fiducia peggiora nel comparto dei servizi di mercato e in quello delle costruzioni, resta stabile nella manifattura e migliora nel commercio al dettaglio. (ANSA).