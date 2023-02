Gas chiude in calo a 47,30 euro, da inizio anno -38%

Il gas chiude in calo con gli operatori che guardano ad un miglioramento delle temperature ed al loro impatto sugli stoccaggi. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 7,28% a 47,30 euro al megawattora. Dall'inizio dell'anno il prezzo del gas registra un calo del 38%.

Borsa Europa chiude in rialzo, si guarda alla crescita economica

Le Borse europee chiudono in netto rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sull'andamento dell'economia globale. Sui mercati tiene banco la politica monetaria delle banche centrali per frenare la raffreddare l'inflazione. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato con il Bund tedesco che si attesta ai massimi da luglio 2011. Chiusura in rialzo per Parigi (+1,51%), Francoforte (+1,13%) e Londra (+0,72%).

La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'ultimo indice Ftse Mib guadagna l'1,70% a 27.444 punti.