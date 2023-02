Borsa:Europa chiude in rialzo,si guarda a crescita economica

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Le Borse europee chiudono in netto rialzo con gli investitori che concentrano la loro attenzione sull'andamento dell'economia globale. Sui mercati tiene banco la politica monetaria delle banche centrali per frenare la raffreddare l'inflazione. In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato con il Bund tedesco che si attesta ai massimi da luglio 2011.

Chiusura in rialzo per Parigi (+1,51%), Francoforte (+1,13%) e Londra (+0,72%). (ANSA).