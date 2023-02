Borsa: Milano positiva (+1,32%), in rosso solo Saipem

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Piazza Affari è positiva (+1,32%) in linea con le altre Borse europee tutte in recupero dopo lo scivolone di venerdì dietro a Wall Street. Sul listino principale retrocede solo Saipem (+3%) in attesa dei conti mentre si muovono in corale rialzo i titoli finanziari anche grazie al ritocco all'insù dei prezzi obiettivo da parte di Jefferies che ha promosso fra gli altri Fineco (+2%) e Bper (+1,98%).

Spicca Unicredit (+2,63%) e resta l'attenzione su Anima Holding (+1,83%) che ha acquistato Castello mentre gli azionisti, fra cui il nuovo entrato Fsi, hanno messo a punto le liste per il rinnovo del cda. Segno più anche per Tim (+0,98%) in attesa di sviluppi sulla rete. (ANSA).