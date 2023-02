Borsa: Milano allunga (+1,9%) con Europa dietro a future Usa

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Piazza Affari amplia il rialzo (+1,9%) insieme alle altre Borse europee in scia ai futures americani che fanno presagire un rimbalzo anche a Wall Street. I mercati sono per nulla impressionati dal fatto che a febbraio si è arrestatala ripresa dell'indicatore del clima economico in Europa in corso da novembre.

Fra i titoli finanziari, nel complesso bene intonati, si mette in luce Unicredit (+5%) anche per l'interesse suscitato dall'indiscrezione secondo cui i buoni risultati del 2022 faranno aumentare la parte variabile delle remunerazioni dei top manager di almeno il 20%, a partire dal ceo Andrea Orcel. In fondo la listino resta Saipem (-2%) ha dimezzato le perdite in attesa dei conti annuali .

Dietro a Milano rimbalzano Parigi (+1,6%) e Francoforte (+1,5%) mentre resta indietro Londra (+0,79%) il cui premier Sunak vede oggi von der Leyen per l'accordo sulla revisione del Protocollo per l'Irlanda del Nord. (ANSA).