Borsa: Europa tonica dopo Wall Street, Milano +1,7%

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Le Borse europee sono toniche dopo l'avvio di Wall Street, con gli investitori che guardano all'andamento dell'economia. Sui mercati tiene banco il tema della politica monetaria da parte delle banche centrali per frenare la corsa dei prezzi. Sul fronte valutario l'euro sale a 1,0585 sul dollaro.

L'indice d'area stoxx 600 guadagna l'1,2%. Bene Parigi e Milano (+1,7%). Acquisti anche per Francoforte (+1,5%), Madrid (+1,3%) e Londra (+0,5%). In lieve rialzo i rendimenti dei titoli di Stato con il Btp a dieci anni che sale al 4,4% (+3 punti base). Ai massimi da luglio 2011 il Bund tedesco che si attesta al 2,57%.

I listini del Vecchio continente sono sostenuti dall'andamento positivo del comparto dell'automotive (+1,7%) e del lusso (+2,2%). Bene anche l'informatica (+1,8%). I rialzi dei tassi d'interesse spinge le banche (+1,7%), con la prospettiva di maggiori ricavi. Sale anche l'energia (+1%), con il petrolio in netto calo. Il Wti scende dell'1,3% a 75,31 dollari al barile. Il Brent scende dell'1,2% a 82,11 dollari.

Bene le utility (+0,7%), con il prezzo del gas sotto i 50 euro al megawattora. Ad Amsterdam le quotazioni scendono del 3,6% a 49,15 euro al megawattora.

A Piazza Affari sugli scudi Unicredit (+4,7%). Bene anche Mps (+3,9%, Banco Bpm (+2,5%), Bper (+2,3%) e Intesa (+1,8%).

Corrono Nexi e Pirelli (+2,8%). Seduta in calo per Saipem (-2%), in attesa dei conti. Piatta Erg (-0,07%). (ANSA).