Borsa: Asia debole, Hong Kong annulla i guadagni del 2023

(ANSA) - MILANO, 27 FEB - Avvio di settimana debole sui listini asiatici. L'indice americano sui prezzi della spesa per consumi personali diffuso venerdì fa temere che la Fed non allenti la sua politica di rialzi dei tassi. Con questa idea di fondo che i rischi di inflazione non siano ancora sotto controllo, Tokyo lascia sul terreno lo 0,11%, Hong Kong ha annullato i guadagni messi a segno dall'inizio del 2023 (-0,65% a mercati ancora aperti). Segno meno anche a Shanghai (-0,28%) e Shenzhen (-0,73%). In ribasso Seul (-0,87%).

Sono intanto poco variati i futures europei e quelli Usa in attesa, nell'eurozona degli indici sulla fiducia delle imprese e dei consumatori. (ANSA).