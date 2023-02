Gas: Ue risparmia il 19,3%, Italia appena sotto media

(ANSA) - ROMA, 26 FEB - L'Italia è riuscita a risparmiare poco meno del 20% del gas che consuma e si trova in buona compagnia in Europa. Il consumo di gas naturale nell'Unione Europea, infatti, è diminuito del 19,3% nel periodo agosto 2022-gennaio 2023, rispetto al consumo medio di gas negli stessi mesi (agosto-gennaio) tra il 2017 e il 2022. Tranne alcuni casi, dunque, i paesi membri dell'Unione, Italia compresa, sono riusciti a rispettare l'obiettivo di riduzione del 15% per il periodo agosto 2022-marzo 2023 rispetto alla media dello stesso periodo dei cinque precedenti anni consecutivi, fissato dal regolamento Ue del Consiglio relativo alle misure coordinate di riduzione della domanda di gas, parte del piano REPowerEU per porre fine alla dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili russi. E' quanto emerge dai dati sull'energia pubblicati da Eurostat e trasmessi dagli istituti nazionali di statistica degli Stati membri.

Tra agosto 2022 e gennaio 2023, tra i paesi dell'UE, l'Irlanda (-0,3%) ha registrato il minor calo dei consumi di gas naturale nel periodo di riferimento, mentre Spagna (-13,7%) e Slovenia (-14,2%) hanno registrato un calo significativo ma non hanno ancora raggiunto l'obiettivo del 15%. In altri membri della Unione, il risparmio ha superato l'obiettivo del 15% e in alcuni in particolare con un ampio margine (oltre il 40%). I consumi sono diminuiti maggiormente in Finlandia (-57,3%), Lituania (-47,9%) e Svezia (-40,2%). L'Italia è appena sotto la media Europea, con un calo del consumo di circa il 19%. (ANSA).