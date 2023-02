Future emissioni carbonio a 94 euro, quintuplicati in 3 anni

(ANSA) - MILANO, 25 FEB - I future sulle emissioni di carbonio nell'Unione europea, dopo aver superato in settimana la soglia dei 100 euro per tonnellata di anidride carbonica equivalente aggiornando il loro record, hanno leggermente frenato e hanno chiuso a quota 94 euro. Ma negli ultimi tre anni il loro valore è quintuplicato. Il rialzo è dovuto soprattutto all'uso massiccio del carbone in questo anno condizionato dalla guerra in Ucraina e al recente allentamento dei prezzi del gas che potrebbe stimolare l'attività industriale mondiale.

Secondo gli analisti i 'certificati' che le aziende possono acquistare per compensare le loro emissioni sono destinati a proseguire il loro trend al rialzo anche perché, nonostante il conflitto in Ucraina non accenni a trovare una soluzione, la politica europea non ha abbandonato i suoi obiettivi ambientali, a partire da quelli del pacchetto Fit for 55. (ANSA).