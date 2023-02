La casa è un bene rifugio, scambi in crescita +5,4% ma ora c'è meno ottimismo

Nel terzo quadrimestre 2022 nel mercato della compravendita abitativa prevale una stabilizzazione della domanda d'acquisto e del numero di scambi rispetto al quadrimestre precedente. In riduzione l'offerta di immobili in vendita per la maggior parte degli agenti immobiliari. È la fotografia del sentiment degli agenti immobiliari della Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari), aderente a Confcommercio-Imprese per l'Italia, che prevede un numero di scambi di abitazioni per il 2022 in crescita del 5,4% a 790 mila.



Per il primo quadrimestre del 2023 emerge invece un minor ottimismo rispetto al passato sulle variazioni del numero di compravendite, con una prevalenza dei giudizi di diminuzione. Il 55,3% degli agenti immobiliari Fimaa ipotizza prezzi stabili.



"Nonostante la particolare congiuntura economica che stiamo vivendo, caratterizzata dalla destabilizzazione internazionale per il conflitto russo-ucraino, dall'aumento dell'inflazione e dei tassi dei mutui, il mattone si conferma un bene rifugio", osserva il presidente di Fimaa Santino Taverna, aggiungendo che dallo studio emerge anche "come la domanda sia rivolta verso immobili efficientati energeticamente".