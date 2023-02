Tesoro:colloca in asta 8,5 mld Btp e Ccteu, salgono tassi

Il Tesoro ha collocato tutti i Btp a 5 e 10 anni e i Ccteu con scadenza 2028 messi in asta per complessivi 8,5 miliardi con rendimenti in salita.



In dettaglio, sono stati collocati 2,5 miliardi di Btp a 5 anni con un rapporto di copertura dell' 1,55% ed un rendimento al 3,84% dal precedente 3,70% e 3,5 miliardi di Btp a 10 anni con un rapporto di copertura dell'1,34 ed un rendimento al 4,34% dal 4,28% della precedente asta. Per i 3,5 miliardi di Ccteu assegnati con un rapporto di copertura dell' 1,36 il rendimento è stato del 2,97%.