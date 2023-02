Siccità: Pichetto, rischi su produzione idroelettrica

"Certamente ci sono dei rischi sulla produzione idroelettrica, perché se le dighe non sono in grado di far scendere l'acqua, la ruota non gira. Già l'anno scorso abbiamo avuto qualche riduzione e speriamo che si riescano a riempire le dighe nei prossimi due, tre mesi, visto che qualche pioggia dovrebbe esserci, altrimenti ci sarebbero delle conseguenze".



Così il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica Gilberto Pichetto rilevando "un'altra conseguenza: noi importiamo energia dalla Francia da fonte nucleare, e la Francia ha anche un piano di spegnimento di alcune centrali" per "carenza d'acqua".