Giorgetti, due terminal di Gnl operativi a metà del 2023

"Due terminal per il Gnl saranno operativi in Italia a metà 2023". Così il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti in un incontro con l'omologo argentino Sergio Massa - secondo quanto riferisce un tweet del Mef - in cui hanno parlato in modo "amichevole e costruttivo sulla strategia per essere indipendenti dal gas russo, di crisi energetica, impatto della guerra in Ucraina e inflazione".