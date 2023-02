Borsa: Tokyo, apertura in aumento (+0,13%)

(ANSA) - TOKYO, 24 FEB - La Borsa di Tokyo avvia l'ultima seduta della settimana in leggero rialzo, in scia al recupero degli indici azionari statunitensi, e in attesa dell'audizione al Parlamento del nuovo candidato alla guida della Banca centrale del Giappone (BoJ), Kazuo Ueda, mentre gli ultimi dati sull'inflazione mostrano un rialzo del costo della vita ai massimi in oltre 40 anni. In apertura il Nikkei segna una variazione appena positiva dello 0,13% a quota 27.140,81, aggiungendo 36 punti. Sul mercato dei cambi lo yen è stabile al cambio col dollaro, a un valore di 134,70, e sull'euro a 142,80.

(ANSA).