Borsa: Milano piatta (+0,1%) con l'Europa, gas in rialzo

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - La Borsa di Milano si appiattisce insieme alle Piazze europee con Francoforte che gira a -0,25% in una giornata che ha visto l'economia tedesca contrarsi più del previsto (pil quarto trimestre -0,4% su un preliminare di -0,2%). Parigi segna un +0,06% mentre tiene Londra (+0,28%).

Sul Ftse Mib (+0,06% a 27.289 punti) lo slancio maggiore è dei titoli legati all'energia con Saipem (+2,7%) che si conferma in testa mentre il gas sale oltre i 52 euro al megawattora (+3,3%) e il petrolio con il wti supera i 76 dollari al barile. Bene anche Erg (+1,93%), Enel (+1%), A2a (+0,9%). La peggiore del listino è Pirelli (-1,45%) .

Sotto la lente Tim (+0,83%) che guarda a novità sulla rete, con Kkr che ha chiesto una proroga fino al 24 marzo e il cda che si riunisce oggi.

Cedono le banche con lo spread in saliscendi. Il differenziale tra Btp e Bund viaggia a 187 punti con il rendimento sotto il 4,34%. La maglia nera è di Bper che lascia sul terreno l'1,36%.

Flessione anche, fuori dal paniere principale, per Mps che è tornata a finanziarsi sul mercato dei bond a oltre due anni di distanza dall'ultima emissione. (ANSA).