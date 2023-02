Borsa: Milano debole (-1%) con Europa dopo prezzi Usa

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Mercati azionari del Vecchio continente in lieve peggioramento dopo l'indice dei prezzi per la spesa per i consumi personali (Core personal consumption spending, Pce) e l'avvio negativo di Wall street: la Borsa più pesante è quella di Francoforte che cede l'1,3%, seguita da Parigi in calo dell'1,2% e da Milano che con Amsterdam cede un punto percentuale.

In aumento la tensione sui titoli di Stato europei con il rendimento Btp a 10 anni che sale di sette punti base, in linea con gli altri bond principali del Vecchio continente, al 4,44%.

Spread con la Germania sui 192 'basis point'.

In Piazza Affari deboli Cnh, Bper e Stellantis che cedono due punti percentuali, in rialzo di circa l'1% Tim nel giorno del Cda dopo una corrente di acquisti più consistente. Bene Erg e Saipem, che salgono rispettivamente dell'1,5% e dell'1,7%.

