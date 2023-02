Borsa: Milano +0,4% con corsa Saipem, bene Tim in attesa cda

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - La Borsa di Milano conferma il rialzo nei primi scambi. Il Ftse Mib sale dello 0,4% a 27.402 punti con in testa Saipem (+2,33%) in attesa del bilancio la prossima settimana.

Bene anche Tim (+1,2%) che guarda a novità sulla rete, con Kkr che ha chiesto una proroga fino al 24 marzo e il cda che si riunisce oggi. Tra gli altri A2a segna un +0,62% dopo i preliminari con il margine operativo lordo e investimenti in crescita. Eni guadagna lo 0,61% dopo i conti e il piano.

Sul versante opposto Pirelli (-1%) e fuori dal paniere principale Mps (-1,16%) che è tornata a finanziarsi sul mercato dei bond a oltre due anni di distanza dall'ultima emissione.

Cala lo spread tra Btp e Bund a 188 punti, così come il rendimento del decennale italiano al 4,34%. (ANSA).