Borsa: Europa in cauto rialzo ad un anno inizio guerra

(ANSA) - MILANO, 24 FEB - Le Borse europee si muovono tutte in cauto rialzo con il mercato che resta sospeso tra la crisi geopolitica ad un anno dall'inizio della guerra in Ucraina e le future mosse sui tassi da parte di Fed e Bce. Già digerita la contrazione maggiore del pil tedesco rispetto alle stime preliminari, l'indice d'area del Vecchio Continente, lo stoxx 600, guadagna un quarto di punto con l'energia in luce.

In questo quadro il gas sale di oltre il 2% con il prezzo dei Ttf ad Amsterdam a quota 52 euro al megawattora. Cresce anche il petrolio con il wti sopra i 76 dollari al barile e il brent che sfiora gli 83 dollari.

Tra le singole Piazze Parigi guadagna lo 0,24%, Francoforte un marginale +0,05%, Londra lo 0,26% e Milano lo 0,35% con Saipem che svetta a +3,7%. Poco mosse le banche con lo spread che viaggia a 189 punti e il rendimento del decennale italiano al 4,35%. Sul fronte dei cambi l'euro resta debole sul dollaro con cui scambia a 1,0588.

Negativi i future su Wall Street con una serie di macro attesi tra cui tra cui l'indice dei prezzi anche per le spese personali, la fiducia del Michigan e le vendite di nuove abitazioni. (ANSA).